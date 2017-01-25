機捷試營運2/16預辦登機 限11時後航班

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機場捷運2月2日起試營運1個月，2月16日起開放預辦登機，但3月1日試營運結束前，只限上午11時以後起飛航班可以預辦登機並託運行李。

3月2日起，機捷正式營運，時間從上午6時至晚上11時，預辦登機適用上午9時以後班機。

交通部與桃園大眾捷運公司下午共同宣布，機場捷運2月2日起營運1個月，民眾可免費搭乘，設在A1台北站預辦登機，2月16日起才提供服務。

不過，試營運時間是每天上午8時至下午4時，預辦登機必須班機起飛前3小時辦理，所以試營運期間的預辦登機，必須是上午11時以後的航班才適用。1060125

(中央社)