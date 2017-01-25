友邦拒大陸利誘 外交部肯定

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中國大陸重金挖角布吉納法索與史瓦濟蘭2個中華民國在非洲的友邦，但兩國均表示無意改變。外交部今天對此表示肯定，將秉互惠互助原則，加強深化與友邦的友好合作關係。

彭博（Bloomberg）報導，布吉納法索外長巴瑞（Alpha Barry）表示，與大陸有連結的企業與人士願提供資金，要布吉納法索轉為承認大陸，將可獲得500億美元或更多，但布國不會切斷與中華民國的邦交；史瓦濟蘭也表示，與台灣的關係是建立在互惠利益，並非金錢。

對此，外交部表示，中華民國政府表示肯定，中華民國作為負責任的國際合作夥伴，將秉互惠互助原則，加強深化與布吉納法索等友邦的友好合作關係。

外交部說，中華民國與布吉納法索自1994年復交迄今，雙邊合作關係友好密切，布國總統卡波雷（Roch M. C. KABORE）2015年12月29日就職後，即數度公開表達對台布邦誼的重視；中華民國與史國自1968年9月6日建交迄今近49年，兩國關係密切友好，高層互訪頻繁。1060125

(中央社)