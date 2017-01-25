去年洋投奪下澤村賞 廣島再找火球男添戰力
去年廣島隊洋投強森靠著15勝7負，自責分率2.15，成為日職史上第二位獲得澤村賞的洋投，今球季廣島再進行洋投補強，找來能夠飆出159公里速球的洋投貝瑞瑟（Ryan Brasier），再度增加洋將戰力。
廣島隊去年球季暌違25年拿下央聯冠軍，其中洋投強森功不可沒，今再度補強洋投戰力，找來曾在2013年短暫上過大聯盟的貝瑞瑟，去年球季貝瑞瑟在運動家３Ａ出賽46場，拿下5勝3負，自責分率3.56。
對於來到日職貝瑞瑟相當有信心，他表示，自己有相當好的速球與滑球，對決打者會展現侵略性的投球，來面對他們。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。