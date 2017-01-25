去年洋投奪下澤村賞 廣島再找火球男添戰力

曾在2013年效力天使的Ryan Brasier，將在今年轉往日職廣島隊發展。(美聯社資料照)

去年廣島隊洋投強森靠著15勝7負，自責分率2.15，成為日職史上第二位獲得澤村賞的洋投，今球季廣島再進行洋投補強，找來能夠飆出159公里速球的洋投貝瑞瑟（Ryan Brasier），再度增加洋將戰力。

廣島隊去年球季暌違25年拿下央聯冠軍，其中洋投強森功不可沒，今再度補強洋投戰力，找來曾在2013年短暫上過大聯盟的貝瑞瑟，去年球季貝瑞瑟在運動家３Ａ出賽46場，拿下5勝3負，自責分率3.56。

對於來到日職貝瑞瑟相當有信心，他表示，自己有相當好的速球與滑球，對決打者會展現侵略性的投球，來面對他們。

(中時電子報)