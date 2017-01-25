老人家不敵流感 桃園再增2起死亡案
桃園市前天新增2例流感併發重症死亡個案，一例為93歲男性，本身合併多項慢性病，去年10月1日接種流感疫苗後，12月27日出現呼吸喘、食慾變差及咳嗽症狀，3天候就被送往急診，入院X光片顯示右側肺炎，個案雖使用抗病毒藥物，但意識未恢復，今年1月7日死亡。
另一例則為66歲女性，患有成人型史迪爾氏症（屬免疫疾病），有規則服用免疫抑制劑，去年10月14日接種流感疫苗後12月6日開始咳嗽及發燒，均未就醫，拖到12月13日才因寒顫送往醫院急診，胸部X光片顯示肺炎，入院後呼吸衰竭需使用呼吸器及葉克膜維持生命徵象，12月14日起因敗血症併腎衰竭開始透析治療，今年1月7日仍不治死亡，兩個案經採檢送驗結果皆感染流感病毒A型H3。
衛生局表示，桃園市自1月21日至2月5日共有7家醫院提供類流感門診服務，民眾可多加利用，以縮短於急診看診等候的時間，另為減少流感疫情對民眾健康的危害，擴大公費流感抗病毒藥劑施打期直至今年3月31日，適用對象至「家人/同事/同班同學有類流感發病者」。類流感門診時間表及公費流感抗病毒藥劑合約院所可至桃園市政府衛生局全球資訊網「流感專區」查詢。
(中時)
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