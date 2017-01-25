犧牲春節假期 網球迷爭當台灣公開賽球僮
WTA台灣公開賽（Taiwan Open）28日將在台北小巨蛋展開會外賽，今年有來自全台各地近50人，犧牲農曆春節報名球僮工作。今年大會更邀請到有實際參與大滿貫等級的球僮培訓師，讓參與的學員可以在3天內立刻變身為專業球僮。
今年Taiwan Open球星如雲，也吸引到不少網球迷爭相報名擔任球僮培訓工作，其中還有不少遠自高雄、花蓮等地北上參加選拔，包括3分之2的人都是初次擔任球僮工作。
今年負責培訓球僮工作是從2012年起負責中國網球公開賽球僮訓練工作的尹凱，中網與澳網、法網都有球僮交換計畫，連4年都是由尹凱擔任這項球僮交流計畫的培訓工作。
今年報名的球僮志工幾乎都有打網球的經驗，包括來自光榮國小網球隊的11歲混血美少女球員余婕琳。她說：「我最喜歡莎拉波娃，但這次來的史維托琳娜也是美麗和球技兼俱的美女球員，希望透過球僮工作可以好好觀察她們的球技，這個機會也很難得。」
尹凱表示，大滿貫等級的球僮訓練有時甚至要超過半年以上，而中網球僮訓練也要14天，「這次Taiwan Open雖然只有3天培訓時間，但大家多少都已有些網球基礎，只是缺少一些球僮的概念，再加上裡面也有幾位擔任過球僮工作經驗的人來幫忙指導，大家的學習速度很不錯，讓我印象非常深刻。」
(中時電子報)
關鍵字：台灣公開賽
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