中投不服黨產會認定附隨組織抗告 駁回確定

不當黨產處理委員會，作成行政處分，認定中央投資公司是國民黨的附隨組織，中投不服聲停止執行，台北高等行政法院審理後，認定黨產會的處分，對中投沒有造成難以回復的損害，且沒有急迫性，不符停止執行聲請要件，裁定駁回。黨產會不服提出抗告，最高行政法院審理後，認為原駁回聲請裁定理由並無不當，今(25)日，裁定駁回抗告定讞。

(中時)