春節旅遊交通狀況 南投縣警察局報你知
春節假期到南投旅遊，可以透過南投縣警察局開發的警i南投APP、及南投風景區即時影像，隨時查看路況；再配合公路總局即時路況APP，即時掌握路況及車流。
南投縣警局表示，春節期間，重要旅遊景點停車場，停車8成滿時，就會上線通報警廣、全國廣播電臺，及透過道路CMS宣導，讓遊客提早知道訊息，改至其他地區遊玩。
縣警局也已規畫車輛壅塞時，改走替代道路，並製作指示牌導引；部分主要道路分隔島缺口封閉，避免迴轉形成阻塞；另外，春節期間全縣道路禁行砂石車，保障行車安全，營造友善行車環境。
因應春節假期車流，南投縣警局交通隊設置交通流暢中心，全面監看各風景區及主要道路車流狀況，如有壅塞情況，立即派員前往指揮疏導，交通事故立即處理、迅速排除，避免回堵。
縣警局隨時更新最新路況，遊客可透過縣警局網站、流暢中心及手機APP查看目前最新路況。
(中時)
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