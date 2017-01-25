辜成允摔傷不治 檢傳晶華總經理等多人

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台泥董事長辜成允在台北晶華酒店摔倒昏迷後送醫不治，台北地檢署昨日重返現場勘驗，今日下午則以證人身分傳訊晶華總經理楊雋翰等多人，釐清事發經過與現場階梯設置是否符合相關法規。

辜成允因意外跌倒而亡，家屬並未對晶華酒店提出告訴，北檢已於23日完成遺體相驗，認定全案為意外，並將遺體發還家屬。

檢方為釐清晶華酒店階梯設置是否符合規定、飯店人員有無疏失，昨重返案發階梯勘驗並以假人模擬，今日則約談相關人士說明。

(中時)