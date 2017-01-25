國土測繪圖資服務雲 獲國際創新獎

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內政部表示，台灣首創政府開放雲端地圖服務─國土測繪圖資服務雲（Taiwan Map Service），今天獲頒「世界空間地理資訊傑出獎─地理資訊技術創新獎」殊榮。

內政部下午發布新聞稿說，「國土測繪圖資服務雲」跳脫既有套裝軟體，以自有系統技術，提供高精度電子地圖、地質敏感區、土壤液化潛勢範圍等各類國土基礎圖資開放資料，已有超過90個系統介接應用，有效整合跨機關資訊，對於促進政府資訊透明化的努力，已深獲世界肯定。

內政部指出，由地理空間媒體與通信公司（Geospatial Media and Communications Pvt. Ltd）主辦的「2017世界地理空間資訊論壇（Geospatial WorldForum 2017）」，23日至25日在印度海德拉巴召開。

內政部說，今年有超過80個國家、3000餘位代表參加，並於會中頒發地理空間資訊應用卓越、技術創新及政策執行等3獎項，總計頒發14個技術創新獎項，「國土測繪圖資服務雲」是獲獎者之一。1060125

(中央社)