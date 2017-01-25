涉殺雇主女兒 菲傭在科威特被處決

菲律賓一名在科威特工作的幫傭，因被控殺害雇主的女兒，在打官司多年之後，今天仍在科威特被處死。

菲律賓外交部發言人傅查理（Charles Jose）今天在記者會上說，現年41歲的巴瓦（Jakatia Pawa），下午在科威特被以吊刑處死，「我們向家屬表示哀悼。」

巴瓦有2名兒女，她被控於2007年殺害了雇主22歲的女兒。但她的兄長聲稱，雇主的女兒與鄰居有染而被自己的家人殺害，但雇主為求自保而嫁禍給巴瓦。

傅查理表示，菲律賓政府自從雅羅育總統時代即已多次向死者家屬求情，希望償付「血錢」（Blood Money）換取寬恕巴瓦，但「一直到最後一分鐘，對方還是不肯接受。」

菲律賓政府聘請了2家律師事務所替巴瓦打官司，但終究無法提出足夠證據證明她的清白。

巴瓦昨天打電話回菲律賓向家人話別。她的子女去年10月曾去探監，成為3人最後一次見面。

目前還有88名菲律賓籍死刑犯，被關在外國監獄。1060125

(中央社)