索馬利亞飯店遭恐攻 爆炸掃射釀13死

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索馬利亞警方表示，首都摩加迪休（Mogadishu）1間知名飯店發生2起汽車炸彈爆炸事件，持槍歹徒緊接著闖入建築開火，造成至少13人喪命，傷亡人數仍持續增加。

法新社與路透社報導，與蓋達組織結盟的叛亂團體青年黨（Shabaab）宣稱犯下這起攻擊，他們駕駛1輛載有爆裂物的車輛，衝撞鄰近索馬利亞國會的大亞飯店（Dayah Hotel）。

警方高層穆罕默德（Ibrahim Mohammed）表示，持槍歹徒隨後闖進飯店，與警衛交火。

救護車與記者趕到現場後，發生第2次大型爆炸，至少4名記者因此受傷，包括1名遭爆裂物碎片波及的法新社攝影師，他的肩膀與腿部負傷。

穆罕默德說：「2名持槍歹徒遭擊斃，現場已在安全部隊掌控之下。」

1名員警告訴路透社：「包括安全部隊隊員及平民在內，至少13人在飯店發生的兩次爆炸中身亡。」他也說，死亡人數可能再增加。

青年黨透過應用程式Telegram發表聲明，宣稱犯案。（譯者：中央社廖禹揚）1060125

(中央社)