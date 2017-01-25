法鼓山邀除夕撞鐘祈福 去除108種煩惱

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農曆春節將至，法鼓山今天表示，將於27日除夕晚上舉辦「撞鐘祈福法會」，邀請民眾在108響法華鐘聲中淨化身心，去除108種煩惱，祈願新的一年安心安家。

法鼓山表示，「鐘」原有演奏旋律、聚眾報時的功能，不論作為禮樂莊嚴或是暮鼓晨鐘的省悟，鐘聲常能撫慰心靈、安定心靈，然而隨著社會繁榮、環境變遷，悠揚清遠的鐘聲已漸消失，想要聽鐘鳴已不再是那麼容易。

為了迎接農曆新年，法鼓山將於27日除夕晚上9時30分至隔日0時30分，在法華鐘樓舉辦「除夕撞鐘祈福法會」，歡迎民眾在108響法華鐘聲中淨化身心，伴隨鐘聲辭舊迎新，去除108種煩惱，並於開啟新年的第108響後，傳遞象徵平安、幸福的心燈，祈願新的一年安心安家、福慧傳家。

法鼓山表示，除夕撞鐘法會將在大年初一凌晨準點，撞第108響法華鐘，之後由法鼓山方丈和尚果東法師為大眾作新年開示與祝福，現場也將致贈「法華鐘樓造型提燈」專屬結緣品給民眾。

法會圓滿後，民眾可到祈願觀音殿持「大悲咒」守歲，獻燈供佛、寫祈福卡、定心鈔經親做平安御守，為長輩親友祈福；大年初一的清晨4時30分，還可至大殿與法師早課共修，以歡喜心揭開新年心光，未能親臨現場的民眾，也可線上收看法鼓山網路電視台直播。1060125

(中央社)