別小看喵星人 日專家：聰明程度不輸狗狗
狗狗比貓咪聰明的說法如今受到專家質疑。日本科學家說，在若干記憶測試中，貓咪的表現和狗狗一樣好，意味貓咪的聰明程度可能不輸狗狗。
英國廣播公司（BBC）報導，一項涵蓋49隻家貓的研究顯示，貓科動物能夠回憶美好體驗，比如吃了喜歡的點心。
研究顯示，狗兒也擁有這類記憶力。這種記憶特定事件的獨特能力稱為情節記憶（episodic memory）。
人類通常會有意識地試著重建過往生活中所發生的事件，例如早餐吃了什麼，新工作的第1天或是參加婚禮。
這些記憶與參與事件的個人有關，因此對當事人而言具有特殊意義。
日本京都大學（Kyoto University）心理學家高木佐保說，貓咪和狗兒能記憶過往的單一事件，這可能意味牠們擁有類似人類的情節記憶。
高木告訴BBC：「情節記憶被認為與內心反省作用有關；我們的研究暗示貓咪擁有這種意識。」
她說：「有個有趣的猜測是，牠們可能如同人類，享受著積極回憶過往體驗的感受。」
日本團隊測試49隻家貓的記憶能力，觀察牠們能否記得哪些碗裡的食物已經吃光，哪些還沒動過，測試時間間隔15分鐘。
他們發現，貓咪能夠記得碗裡的「內容物」和「所在地」等資訊，意味牠們擁有情節記憶。
研究人員說，貓咪的記憶時間可能比短時間測試來得長。
他們還說，貓咪在多項心理測驗上的表現不遜於狗狗，包括對人類手勢、臉部表情和情緒的反應。（譯者：中央社劉文瑜）1060125
(中央社)
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