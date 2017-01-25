國家清潔週總動員，金門「軍民一家」

「國家清潔週」，金門縣環保局動員清潔人力1500人次。（金門縣環保局提供）

金防部也動員700名官兵，支援各鄉鎮環境清潔作業。（金門縣環保局提供）

金防部指揮官郝以知（前左二）中將在瓊林村視導支援情況。（金門縣環保局提供）

1月20日至26日「國家清潔週」，金門縣環保局動員清潔人力1500人次，金防部也支援700名兵力，大、小金門乾乾淨淨迎新年，展現「軍民一家」的金門精神。

縣環保局指出，今年全島大掃除結合金防部、機關、學校、社區民眾和志工團體聯手做環保，特別是金防部駐軍雖然減少，但仍出動700名官兵走入鄉鎮，支援公共場所環境清潔作業，全島到處可見忙碌的迷彩服身影，獲得民眾的好評。

該局也呼籲民眾加強清理居家環境，如有大型廢棄物，可連絡清潔隊協助清運，另在春節期間應配合各鄉鎮清潔隊垃圾清運時間，切勿任意棄置戶外，以維環境觀瞻，大家一起過個乾淨、舒適的好年。

(中時)