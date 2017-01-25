台塑六輕超標數據真相 環團要求續追查
環保團體綠色公民行動聯盟今天拜訪環保署長李應元，要求持續追查台塑六輕超標事件真相，並提出修改相關管理辦法；綠色公民行動聯盟表示，李應元承諾會著手進行。
綠色公民行動聯盟日前指出，台塑六輕去年有2萬5211筆超標排放紀錄，其中有262筆已經達到開罰標準，但卻只有1次開罰紀錄，其餘都被註記無效資料。台塑則澄清依法定期校正跟維護。
綠色公民行動聯盟今天帶著相關數據拜訪李應元並提出訴求，要求持續追查台塑六輕超標事件真相、修改固定污染源空氣污染物連續自動監測設施（CEMS）管理辦法、將「促進社會監督」納入CEMS監測作業目的，重新設計監測數據傳輸作業流程與數據公開程序，讓CEMS與管理辦法成為社會大眾掌握污染源排放狀況的重要工具等。
綠色公民行動聯盟表示，李應元針對訴求有給予正面的回應與承諾，願意交辦相關局處來嘗試研擬，也已在這個月中召開內部會議追查台塑六輕超標事件的真相，盤列出幾個看起來數據最不合理的工廠，並已進六輕查閱相關資料，接下來會再做釐清。
綠色公民行動聯盟表示指出，針對環保署正面的態度給予肯定，也將會全力投入後續規範的修訂，希望從制度上補起法令上的漏洞，讓污染廠商無法再如此鑽營巧門，規避自己的責任。1060125
(中央社)
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