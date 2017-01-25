澎湖小黃26日起 春節期間每趟加收50元

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澎湖縣政府體恤計程車運將春節期間輸運辛勞，自26日零時起至2月2日上午6時止，白天與夜間每趟各加收新台幣50元。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖計程車農曆春節收費標準，自26日零時起至2月2日上午6時止，白天按錶和夜間加成收費外，每趟各加收50元。

旅遊處表示，計程車在春節期間要告知乘客收費標準，排班不得加收任何費用，若有未按錶收費、故意繞道或拒載短程者，可檢具相關事實，向監理、消保、警局或旅遊處提出申訴，以維權益。1060125

(中央社)