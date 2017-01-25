春節特別活動門票優惠 遊樂園搶商機
農曆春節將至，苗栗縣內的西湖渡假村及香格里拉樂園，分別推出特別活動及門票優惠吸客，搶攻新春旅遊商機。
迎接金雞年，位於苗栗造橋省道台13甲線旁的香格里拉樂園，過年除夕至初五期間，推出門票優惠活動，凡「生肖屬雞」遊客，可憑身分證免費入園；另外，初三、初四將舉辦「山那有春」音樂會，邀請黃連煜、米莎、黃子軒、山平快、巴賴等客家與原住民創作歌手演出。
香格里拉樂園由勤美集團接手經營後，導入「勤美術館」概念，融合創意美學與在地文化，在園區打造富自然永續、職人精神及生活哲學的「山那村」；園區表示，音樂會於初三、初四下午1時30分起在自然大地氛圍中進行，還有在地小農的迴遊市集，傍晚音樂會結束還可一窺山那村的夜間之美。
鄰近國道1號三義交流道的西湖渡假村，是亞洲唯一安徒生童話主題園區，並致力打造友善、環保休閒環境，1月28日至2月5日期間，結合安徒生童話與環境教育，每天上演童話劇場、派對大遊行等精彩歡樂活動，適合闔家同遊。
西湖渡假村指出，初一至初五將安排「街頭奇雞歡樂SHOW」，邀請花式特技雜耍、拳擊小丑、魔術氣球表演，結合環境教育體驗設計的闖關活動寓教於樂，另外將加碼送限量紀念紅包，紅包內有祈福卡，且有機會抽中住宿券、門票、商品購物券、折價券、紀念品等好禮，總價值逾新台幣25萬元，讓遊客新春開運好彩頭。
除民間大型遊樂園區外，苗栗縣內7大展館，包括貓貍影城(桐花公園客家大院)、客家圓樓、英才書院、賽夏文物館、泰雅文物館、城市規劃館以及苗栗特色館，除規劃除夕當天休館外，初一至初六均正常營運，縣府歡迎民眾把握連假到苗栗一遊。1060125
(中央社)
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