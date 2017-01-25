成也科技敗也科技 一銀案安德魯栽在這

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台北地院今天審結「一銀盜領案」，盜領集團運用電腦科技犯罪，法官也依據被告安德魯等3人的手機通訊軟體通聯紀錄，認定他們是犯罪集團成員、各有分工，因此依法論刑。

法官認定被告安德魯、潘可夫與米海爾等3人，共犯無故變更、刪除他人電腦之電磁紀錄等罪，均處有期徒刑5年，併科新台幣60萬元，全案可上訴。本案詐得的犯罪金額，為8327萬7600元，其中追回7748萬5100元全部沒收，尚有579萬7500元不知去向。

這起案件發生在去年7月10日晚間，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行提款機不斷吐鈔，且有2名竊賊疑心虛逃逸，警方獲報後向一銀詢問，才知事態嚴重。

台北地檢署調查發現，全案共22名嫌犯，僅主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）、車手米海爾（ColibabaMihail）及潘可夫（Niklae Penkov）相繼在宜蘭縣、台北市區飯店落網，其餘19人案發後搭機潛逃出境，已發布通緝。

判決書指出，北院審酌相關事證，認為安德魯親自將贓款轉換外包裝，藏放隱密處，並發送GPS座標給犯罪集團其他成員，擔任集團內關鍵的轉換、藏放贓款角色。

北院調查，安德魯的SKYPE通訊軟體通聯記錄，發現其雖供稱在台灣期間，遭一名名叫「安德烈」的男子威脅，要對他家人不利，但實際上，安德魯有透過妻子與集團聯繫接應事宜；查潘可夫的Viber通訊軟體紀錄，發現其在來台前，就已經預先研議贓款處理事宜。

法官也認為，米海爾、潘可夫負責接應盜領總金額7成的鉅額贓款，犯罪集團不可能把這件事情，交給不是集團成員的人處理。

此外，本案去年9月13日偵結時，北檢認為安德魯等3人涉犯12罪，建請法官各量處有期徒刑12年，以資懲儆；今天北院均判處安德魯等3人有期徒刑5年，引來外界討論。

北院指出，安德魯等3人是以一個行為，同時觸犯無故刪除、變更他人電腦之電磁紀錄等罪，為想像競合犯，應依刑法55條從一重論。1060125

(中央社)