藍選黨魁上演老K甄環傳？郝龍斌：勿用陰謀論看待

宣布參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌，25日接受電視政論節目訪問，由於今年出現創黨以來5人參選的「盛況」，各種陰謀論出爐，甚至有人以「老K甄環傳」形容，郝龍斌予以駁斥，他說這是不可能的事，他希望外界不要用陰謀論看待這次國民黨的選舉。

郝龍斌認為，國民黨主席多人參選，可以打破大老文化，沒有「一個人說了算」的事。這次選舉是透過理論、路線爭取選民支持，讓大家發現國民黨和以前不一樣了，「國民黨不改革，就沒希望，這次選舉，誰要是打假球被發現，以後就永遠出局了！」

另外，針對民進黨推出的國民年金改革版本，郝龍斌表示，保費費率調高至18%，是軍、公、教、勞、企、政府「六輸」；他呼籲由國民黨中央偕同智庫邀請民間學者及勞軍公教代表等，舉行民間國是會議，提出永續的年金改革版本，作為國民黨版，並交由立院黨籍立委為民眾權益奮戰。

談到兩岸關係，郝龍斌強調，兩岸和平發展必須有三條件，一是國民黨要夠強大；二是國民黨要能代表台灣民意；三是以「九二共識、一中各表」作為兩岸對話基礎。唯有如此，台灣才能追求和平繁榮，「而關鍵就是打贏選戰、國民黨站起來！」

關於兩岸關係及「天然獨」問題，郝龍斌表示，「我們都是在台灣出生、長大，也會在台灣終老、葬在台灣，很自然有家園意識、家園認同，我們每個人都是『天然台』」，他認為，「天然台」是支持台灣主體意識，和支持台獨是截然不同的。根據他與年輕人交流的經驗，大多數年輕世代有台灣主體意識，但同時也接受中華文化；而強烈支持台獨的比例並非多數。

郝龍斌強調，年輕世代共同的希望就是追求兩岸和平與經濟繁榮，而和平的關鍵就在兩岸關係。他認為唯有國民黨夠強大、能夠代表台灣民意、以「九二共識」與對岸溝通，兩岸才有和平可言。他指出，「九二共識」是國民黨長期間努力，在對等、善意的前提下，兩岸達成的對話基礎。民進黨與對岸沒有善意、沒有對話基礎，兩岸和平無法寄望民進黨，但是，國民黨一定要強大起來，才能帶領台灣追求和平繁榮。

(旺報)