未來工作在哪裡？在具備溝通力與自學力的人手裡

在準備比賽的過程中，孩子們逐步累積了面對困難的抗壓性，與主動追求新知的自學力。(快樂瑪麗安提供)

2016年電腦圍棋程式AlphaGo擊敗世界棋王，為未來職場的人才競爭力培養帶來不小衝擊，AlphaGo的幕後推手黃士傑曾說，在矽谷工作的經驗，讓他體認到學習英文的重要性。人與人之間最重要的溝通方式就是說話，從小到大英文考試均拿高分的他，到了矽谷後，聽力及口語能力欠佳卻造成工作困擾，只好拼命看英文新聞、看電影及大量閱讀，以彌補過去傳統英文教學方式無法有效培養的溝通力。

快樂瑪麗安美語教學機構創辦人Marian Lan表示，接受填鴨式教育長大的孩子，只曉得被動的接收資訊並服從，就算考試能拿高分，但是求知欲、表達溝通及臨機應變能力都相對欠缺。快樂瑪麗安採行在生活中、課程中邊做邊學英文的不自覺學習法，以各種主題課程包括歷史文化、藝術、科普等，啟發孩子追求新知的熱忱，並逐漸拓寬孩子的字彙句型資料庫，厚植外語實力與溝通力。

(快樂瑪麗安提供)

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Marian Lan強調，培養自學力，是孩子在累積知識及競爭力的過程中，不可或缺的環節，有了自學力，才能主動發掘自身的不足之處，並持續的自我強化，比如在幼兒部的腦力激盪課程，小學部的讀書報告予專題簡報， 甚至每年舉辦的說故事暨名人模仿演講比賽，學生要如何呈現栩栩如生的故事情境、揣摩名人的思維及語氣風格，準備比賽，就是培養溝通與自學力的最佳時機，透過一連串面對困難、嘗試抗壓、自行思考解決辦法的過程，才會讓自己的實力更上層樓，面對多變的職場就業環境，也能從容面對。

近來許多企業為了節省長期人力支出，開始進行企業內部的人力換血：用自動化設備來取代傳統人力。近兩年連鎖速食店龍頭麥當勞在歐洲地區已廣泛使用點餐系統取代櫃台服務人員；日本富國人壽日前也宣佈將用IBM開發的人工智慧系統Waltson Exploer，取代原本以人力來計算理賠內容的作業流程，這些訊息都讓上班族對未來發展感到憂心。

戰勝人腦具有自主學習能力的人工智能程式AlphaGo，正是由一群努力不懈的科學家所創造出來的，比起用運算機制去累積知識的人工智能，人與人在溝通、交流之間所激發的創意火花，不斷尋求突破的試驗各種演算式，正是AlphaGo誕生的原動力及成功要素，在其他的自動化設備系統又何嘗不是如此，不論科技多麼發達，溝通力與自學力仍是職場競爭力的不敗關鍵。

(中時電子報)