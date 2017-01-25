日本火紅肛塞毒品 永和警北市破3毒窟
45歲王姓男子與28歲蘇姓男子聯合販毒，新北市永和警分局獲報跟監多時，24日凌晨前往西門町3處毒窟查緝，查獲大量二、三級毒品，其中還有標榜自日本進口的「缸塞毒品HI FUN0號膠囊」，警方訊後依違反毒品危害防制條例法辦。
警方調查，2人為情侶關係、均有毒品前科，經過多日跟監埋伏終於鎖定，前往北市萬華3處毒窟查緝，查獲仿日本HI FUN包裝之毒品外，一舉起出第三級毒品愷他命75公克、第二級毒品安非他命286公克、搖頭丸339公克、毒品咖啡包約3公斤、神仙水約11公斤、未分裝的毒品咖啡粉。
另外搜出市面少見第四級毒品火狐狸58公克，還有電子磅秤、封口機，攪拌機、空咖啡鋁箔袋、分裝袋等包裝工具及帳冊。
警方發現，嫌犯以一般常見之咖啡鋁箔袋包裝及自創毒品咖啡包品牌吸引消費外，甚至將毒品神仙水，分裝上百瓶精油罐偽裝成精油販售躲避查緝。兩嫌坦承販毒，訊後依違反毒品危害防制條例法辦。
(中時)
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