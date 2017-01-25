求歡不成掐死學妹 男大生無期徒刑定讞
黃姓男大學生向學妹求歡不成，殺害她後再以機車自台南載運到高雄焚屍。最高法院今天維持高雄高分院見解，依殺人等罪判處無期徒刑定讞。
判決書指出，這起案件源於，被害人（黃男的學妹）和陳姓友人，於民國104年3月到台南遊玩，並到黃男的住所同住；陳姓友人先行離去，黃男與學妹共處一處，黃摸撫她的胸部及下體，並要求發生性關係，但遭拒絕。
黃男質問學妹「別人可以，我為什麼不可以？」雙方因而發生爭執。過程中，黃男認為學妹嫌他肥胖，與其出遊純屬利用，寧與初識之人（陳姓友人）發生性交關係，也不願跟他發生關係等；黃男萌生殺人犯意，掐住學妹的頸部致死，再將屍體載到高雄柴山焚屍，被登山客發現報警逮捕。
一審高雄地方法院認為，黃男犯後深表悔意，尚有教化後再融入社會的可能，依殺人等罪判處無期徒刑。二審台灣高等法院高雄分院，維持原審刑度，判處黃男無期徒刑。
案經上訴，最高法院維持高雄高分院見解，全案確定。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。