求歡不成掐死學妹 男大生無期徒刑定讞

黃姓男大學生向學妹求歡不成，殺害她後再以機車自台南載運到高雄焚屍。最高法院今天維持高雄高分院見解，依殺人等罪判處無期徒刑定讞。

判決書指出，這起案件源於，被害人（黃男的學妹）和陳姓友人，於民國104年3月到台南遊玩，並到黃男的住所同住；陳姓友人先行離去，黃男與學妹共處一處，黃摸撫她的胸部及下體，並要求發生性關係，但遭拒絕。

黃男質問學妹「別人可以，我為什麼不可以？」雙方因而發生爭執。過程中，黃男認為學妹嫌他肥胖，與其出遊純屬利用，寧與初識之人（陳姓友人）發生性交關係，也不願跟他發生關係等；黃男萌生殺人犯意，掐住學妹的頸部致死，再將屍體載到高雄柴山焚屍，被登山客發現報警逮捕。

一審高雄地方法院認為，黃男犯後深表悔意，尚有教化後再融入社會的可能，依殺人等罪判處無期徒刑。二審台灣高等法院高雄分院，維持原審刑度，判處黃男無期徒刑。

案經上訴，最高法院維持高雄高分院見解，全案確定。1060125

(中央社)