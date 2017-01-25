漁署新規 莊瑞雄：已配套讓漁民好過年
漁業署僱用外籍漁工新規定20日上路，漁民擔心請不到漁工無法出港，民進黨立委莊瑞雄表示，今天已與漁業署協商配套措施，讓漁民年節期間可以出港捕漁，過個好年。
新規定中，「遠洋漁業條例」的「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」變更後，要求境外漁工仲介公司，依仲介規模繳交新台幣150萬至500萬元不等保證金，許多境外漁工仲介公司面臨繳不出巨額保證金，而無法繼續仲介漁工，尤其正值過年漁貨量需求大，急需漁工幫忙捕魚的船東們，面臨漁工人數不足，漁船無法出港困境。
莊瑞雄表示，一接到漁民反應，知道年節是漁貨需求量最大的時候，漁民們無法出港捕魚，心急如焚，今天與漁業署長陳添壽商議配套措施，得到結論。
他說，原僱用契約未到期者，繼續僱用，現有境外僱用漁工，約有1萬8000人，不受影響。依「就業服務法」正式引進者不受影響。目前已有3家仲介公司申請核准，已有管道可引進境外漁工，陸續包括漁會、小型鮪延繩釣協會都願意考量辦理仲介機構業務。考量年節期間，在期限內，縣政府同意仲介以本票擔保者，可先行辦理仲介核可。
莊瑞雄表示，新法實施不會造成境外漁工缺工問題，且這項措施是強化仲介及外籍船員管理，並保障漁民(生產者)權益，同時加強船主及受僱者的權益保護，是雙贏措施。1060125
(中央社)
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