索馬利亞飯店遭爆炸掃射 釀至少13死
東非索馬利亞首都摩加迪休的大亞飯店今天清晨遭到攻擊。武裝份子先以炸彈攻擊大門，槍手隨後衝進旅館開槍掃射，目前已知至少釀成13死。
南非媒體「新聞24」（news24）今天引述警方隊長胡笙（Mohamed Hussein）報導，位於摩加迪休（Mogadishu）的大亞飯店（Dayah Hotel）今天清晨遭到武裝攻擊。由於飯店內依然槍聲大作，無法得知確切傷亡人數與飯店受損程度。
目前沒有任何團體出面承認攻擊行為。但一般推測應該是與北非蓋達組織掛勾的伊斯蘭激進份子「青年黨」（al-Shabaab）所為。該組織同時與西非奈及利亞境內博科聖地互通聲息。
索馬利亞（Somalia）地形狹長，土地面積大約64萬平方公里，人口大約1200萬，全國信奉伊斯蘭教。
回溯至1990年代初，由年輕人組成的青年黨份子中，已有多名重要幹部在阿富汗的蓋達組織接受嚴格軍事訓練，由賓拉登直接提供金援，在占領索馬利亞南方許多區域後，2007年正式成為叛軍，實施嚴格律法，自成一國。
青年黨曾於一份聲明稿指出，要「在索馬利亞的土地上成立一個純粹伊斯蘭教國家，遵循塔利班規則，執行阿拉的法律，以聖戰名義征討鄰近所有基督教國家，驅趕異教徒離開非洲之角（Horn of Africa）」。
鄰近國家受害最深的首推與索馬利亞國界長達800多公里的肯亞。青年黨經常越境到肯亞各地教堂進行自殺式炸彈攻擊，造成無辜百姓嚴重傷亡。
報導進一步指出，儘管近年來政府軍陸續收復大部分曾經被佔領的據點，但青年黨在中南部的游擊式攻擊從未間斷。1060125
(中央社)
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