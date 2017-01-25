昇恆昌采盟各推名車名錶機票 滿額抽

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歡慶機場旅客突破4000萬人次，昇恆昌及采盟免稅店不約而同推購物滿額抽獎，有百萬名車、百萬名錶及歐洲來回機票大禮。

昇恆昌免稅店深耕桃機多年，為桃園機場公司重要合作夥伴之一，因此，昇恆昌在新春檔期推「滿千萬人、送百萬車」活動，自26日（小年夜）起至3月20日止，旅客只要在昇恆昌桃園國際機場免稅商店及昇恆昌免稅預購網單筆消費每滿新台幣8800元（菸類商品、餐廳、Cafe之消費除外）。

昇恆昌指出，憑售貨單號上網登錄，就可參加Mercedes-Benz E-class百萬名車（價值新台幣252萬元）抽獎活動，這是昇恆昌首次最大手筆滿額抽獎活動，更是國內免稅商店史上第一次抽百萬名車活動。

昇恆昌指出，推出成立至今最強促銷，提供兩輛百萬名車供民眾抽獎，希望歡慶桃機旅運量破紀錄同時，能刺激旅客消費，搶攻年節旅遊商機。昇恆昌免稅商店總經理江建廷說，首次嘗試滿額抽百萬名車，一方面是與機場同步，慶祝邁向A級國際機場之列，同時感謝機場公司對昇恆昌一直以來的支持，透過活動提高機場營收與獲利。

除抽轎車活動外，昇恆昌也與多家銀行配合刷卡禮及回饋金優惠，即日起至2月14日止，持台新銀行昇恆昌聯名卡、花旗、玉山及美國運通信用卡於昇恆昌各區通路，消費滿指定金額，登錄可享最高6%刷卡金回饋，台新昇恆昌聯名卡卡友消費滿8000元，再可獲得旅行小物三件組。

此外，迎接農曆新年假期，采盟免稅店為回饋旅客，刺激消費，也加碼舉辦「天賜良機好禮送」摸彩活動，將送出包括中華航空歐洲來回機票、百萬金錶等總值超過300萬台幣的獎項。

采盟指出，旅客在1月26日至3月19日活動期間，在采盟免稅店單筆購物金額滿2000元(菸品除外)以上，有機會抽到包括中華航空歐洲來回機票(共17名)、崑崙金橋百萬名錶(價值105萬元)、女用鑽錶(價值29萬7仟元)及50支Coach時尚手錶等大獎。1060125

(中央社)