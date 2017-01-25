詐騙年獸來了！新店警邀孩童合拍預防犯罪宣導微電影
農曆春節將至，「過年」對國人而言非常重要節慶，尤其小孩子更是高興可以穿新衣服、領壓歲錢。為預防不法分子利用春節伺機詐騙民眾，新北市新店警分局特別於春節前夕籌備這部反詐騙微電影拍攝，並別出心裁邀請台北市私立文山幼兒園孩童，共同參與「詐騙年獸來了」為主題微電影演出。
微電影亮點，有別於其他警察機關由現職員警擔綱演出之剛性形象，特別挑選有表演慾幼兒穿著縮小版警察服與詐騙年獸（由員警穿著暴龍裝）雙方腦力交鋒，最後萌小孩成功打敗「詐騙年獸」為故事主軸，目的讓民眾觀看後，除對鏡頭前小孩童言童語之可愛模樣印象深刻外，同時對於警方宣導常見詐騙手法。
警方指出，詐騙集團常以解除分期付款、假冒名義、假網路拍賣、假冒公務機構等4種詐騙案件類型能夠耳熟能詳，另利用春節期間發表藉以提醒民眾詐騙集團犯案手法、提示詐騙關鍵字句及教導民眾防詐小訣竅，達到吸引民眾目光注意，而將反詐騙觀念深植於腦海避免遭詐騙，且達到寓教於樂之效果。
新店警分局長顏旺盛表示，春節期間民眾要注意防竊（扒）、防搶，有提領巨款者，可申請護鈔服務，另外舉家外出期間亦可要求加強住處周邊安全巡邏，本分局全力執行106年加強春節期間安全維護工作，務必讓市民朋友安心過個好年。
顏旺盛呼籲，民眾倘接獲疑似詐騙簡訊、電話，務必詳加查證，牢記「1聽」（仔細聽電話內容，注意有無詐騙關鍵句）、「2掛」（掛斷電話）、「3查證」（165反詐騙專線）口訣，切勿輕易匯款；若有相關疑似詐騙不法情資，請立即提供予警方依法查察；不法之徒切勿心存僥倖，以身試法。
(中時)
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