新光三越南西店氣球展 雙胞胎「雙妞妞」搶鮮玩
新光三越台北南西店今起至2月12日舉辦「新春氣球動物園」活動，上萬顆氣球打造
10大氣球展件包括「小美人魚」、「大嘴鳥的熱帶帶森林」等，整體以「天空、森林、海洋」為主軸設計，融合6項闖關互動遊戲，免費入場。
人氣雙胞胎親子部落客「雙妞妞」 軒軒、釩釩抱著小雞氣球出席，相當卡哇伊！新光三越台北南西店行銷經理李香萩表示，「繽紛小丑魚」的釣水球闖關遊戲和水濂洞區域最受小朋友歡迎，這次活動正值春節期間，至少吸引超過5萬人次進場。
業者邀曾獲2次金氏世界紀錄的「氣球人」打造，25人團隊花4天布展，選用美國和哥倫比亞100％純乳膠環保材質，較厚、材質較好、不易消氣的氣球，手工製作、組合。其中，「小美人魚」尾巴用氣球編織，難度頗高；「大嘴鳥的熱帶帶森林」因大嘴鳥身體沒有支架，裡頭塞了很多氣球方能塑形，難度最高。
(中時)
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