吳宗憲搭高鐵怒了：為什麼不把Wi-Fi裝好？
高鐵速度飛快，通訊速度往往追不上車速，以致連線通訊斷斷續續，天王吳宗憲今(25日)就在臉書PO出男星趙正平在高鐵商務艙睡著的照片，向高鐵怒吼：「有閒錢買電視廣告？為什麼不把Wi-Fi裝好？」引發上萬網友共鳴。
吳宗憲看到趙正平在高鐵上無聊到睡著，不禁感嘆在臉書寫下：「台灣高鐵10年了⋯⋯有閒錢買電視廣告？為什麼不把Wi-Fi裝好？高鐵本來就不需要廣告的！但是10年了，高鐵真的需要Wi-Fi！」
吳宗憲一席話讓不少搭過高鐵的網友也紛紛附和「真的，訊號超差」、「原來商務艙也連不上，哇哈哈哈，真的要改進了」、「真的欸，每次過山洞時就很想死」。去年6月高鐵也針對網路訊號一事，宣布與電信業者正在部份列車進行WiFi和4G連線測試，預計明年招標採購整體WiFi通訊服務相關設備。
(中時電子報)
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