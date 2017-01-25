林奏延訪草屯療養院 肯定治癮成效佳

我要評比

衛生福利部長林奏延今天到南投縣視察所屬草屯療養院，肯定成癮治療成效良好，今年也將繼續補助草療，辦理成癮防治訓練。

林奏延今天與衛福部心理及口腔健康司長諶立中、衛福部社會及家庭署長簡慧娟、衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長徐永年等人，到衛福部草屯療養院，視察成癮治療性社區及成癮專業人力培育。

林奏延說，毒品成癮者不能只以刑罰對待，也應視為病人、被害者協助，草屯療養院是國內最早協助成癮病人戒治的醫院之一，民國95年因應毒品防治政策，設立全國第一所成癮治療社區(茄荖山莊)，有效預防再犯，且成功建立「治療性社區」的成癮治療模式。

林奏延表示，因應成癮醫療需求增加，衛福部今年將繼續補助草屯療養院辦理「成癮防治專業訓練計畫」，希望借重草療的臨床專業，提供實務教學與交流、擴大培育治療人力，也感謝草療院長簡以嘉帶領員工，協助執行各項醫療衛生政策，成效良好。

簡以嘉說，茄荖山莊早期由衛生署與法務部跨部會合作設立，是台灣第一家、目前唯一的成癮治療性社區服務處所，戒治重點除讓成癮者停止使用毒品，更著重「全人改變」，協助居民建立生活能力，以恢復正常生活型態，並強調「生活即治療」理念，經10年運作，成功建立治療模式。1060125

(中央社)