澎湖空軍訪獨居與弱勢 贈慰問金及物品
農曆春節將屆，空軍馬公基地勤務隊訪視轄區的獨居老人與弱勢家庭，致贈年節慰問金及民生物品，讓獨老和弱勢提前感受過節氣氛，湖西鄉長吳政杰也代表各界向空軍官兵賀節。
空軍馬公基地勤務隊由政戰處長方嘉祥率官兵代表，在低溫中探訪湖西所轄的東石、鼎灣等村里探訪單身獨老與弱勢家庭，轉達隊長彭玉家的關懷，一一致贈年節慰問金及民生物品，讓弱勢獨居榮民榮眷過好年，場面溫馨。
吳政杰也偕代表會主席洪國強等人前往空軍馬公基地慰問致贈春節加菜金，感謝空軍長期協助支援社區村里環境清整，災後復原以及長期慰訪獨老等敦親睦鄰工作。1060125
(中央社)
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