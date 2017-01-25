機捷免費試乘團體限6站 自由行全線進出

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交通部今天發出機場捷運營運許可證。機捷2月2日起，可免費試乘1個月；不過，根據桃園大眾捷運公司公布的辦法，團體試乘限6站，一般民眾自由行可全線各站進出。

桃捷公司總經理陳凱凌說，試營運分兩階段，2月2日至15日是團體試乘，每天上午8時下午4時，受邀團體包括中央機關、民意機關、縣市政府、交通軌道運輸同業等，每團以40人為限並有一位領隊代表。

團體試乘僅限在A1台北站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A18高鐵桃園站及A21環北站等6個車站進出。

桃捷公司為試乘團體規劃7路線行程，並安排導覽人員同協助引導參觀，每條路線都包含普通車與直達車，其中在A1台北站與A8長庚醫院站，開放停留約60分鐘，供民眾聽取導覽或休憩。

2月16日至3月1日為一般民眾自由試乘期，時間同樣是每天上午8時下午4時，民眾只要到全線21個已啟用的捷運站現場排隊，抽取當天試乘號碼牌，就可全線各站免費自由進出。

開放民眾自由試乘期間，每天各站有4個時段發放號碼牌，分別是上午7時40分、9時40分、11時40分及下午1時40分。

陳凱凌說，預估試營運期壓力測試旅客人數至少70萬人次以上；每天團體管控在1至2萬人次，自由行約4萬人次。1060125

(中央社)