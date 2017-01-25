博科聖地躲避安檢 竟用嬰兒自殺炸彈
西非奈及利亞激進份子博科聖地向來擅長以婦女或兒童做為自殺炸彈工具，現為躲避嚴格安檢，竟然改以婦女懷抱嬰兒作為掩護，過關後再引爆自殺炸彈身亡。
南非媒體「新聞24」（news24）報導指出，13日2名婦女在奈及利亞的馬達佳里（Madagali）就以上述方式引爆炸彈，除了她們自己與懷中2名嬰兒外，還有4名路人總計8人當場身亡。
檢查站人員因為2名婦女懷抱嬰兒以為是普通人而未加以仔細搜查，讓她們過關。
相關報告指稱，兩名婦女「一直向前行並未停下來，通過安檢線後立刻引爆炸彈」。
官員指出，這種利用嬰兒作為掩護的自殺炸彈行為是個「危險趨勢」。
博科聖地（Boko Haram）擅長利用婦女偽裝，已經造成數十起自殺炸彈事件。警方高度懷疑這些婦女並非出於自願，而是遭到綁架被迫走上死亡之路。1060125
(中央社)
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