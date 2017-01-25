日客澎湖行迷路 馬公警方協助獲讚揚

日籍遊客大野雅治到澎湖徒步自由行卻迷路，所幸馬公分局巡邏員警執行巡邏勤務時發現，平安護送到住宿處，獲日籍遊客讚揚與感謝。

馬公分局表示，來自日本北海道的大野雅治（OHNOMASAHARU）利用來台參加露營旅行，因久聞澎湖與北海道家鄉有相似之地理環境與島國氣候，特別在23日搭船來澎，計畫以徒步自由行方式，來瀏覽澎湖的風景。

由於大野雅治本身不諳中文，僅能靠生澀的英文單字簡單溝通，迷失在路途中，所幸有馬公分局巡邏員警經過，經簡單詢問得知來澎湖自由行後，主動以巡邏車載往「救國團青年活動中心」，並由中心提供旅遊諮詢和本島旅遊地圖、食宿等日文所需資訊，讓日籍遊客頻頻的感謝。1060125

(中央社)