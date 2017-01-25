女人愛自己 第一就要少生氣(達志)

女人都愛美，但現代輕熟女有人40歲不到就發現胸部有纖維囊腫，摸起來隱約有些硬塊。養生專家白雁表示，現代社會節奏快，壓力大，女性責任超重，壓力直接反應在身體上，纖維囊腫很常見，想要改善，疏通鬱悶之氣是當務之急。

生氣會傷心、傷肝、傷皮膚，還傷內分泌，女人生氣，自己吃虧。情緒不穩定，是月經前乳房脹痛，內分泌紊亂的促進劑，心煩易怒又全身不舒服，更易經絡堵塞，身體不順，白雁指出，女人愛自己，第一個就是要少生氣。

行政秘書林小姐說，每次月經造訪前的一個禮拜，乳房就會發脹，尤其快來的那兩天最厲害，穿內衣都覺被勒得悶；不小心觸摸到胸部也會痛，一直要到月經乾淨了，脹痛才會消失。每個月這幾天總是心煩易怒，而且月經量很多，顏色偏深還帶血塊，晚上也睡不好。

卵巢荷爾蒙會影響乳房組織，甚至乳房的病變，如乳癌、乳腺癌，從臨床統計來看，月經來的早，或停經來的晚的女性罹患乳房的病變機率也較高，這跟乳房組織暴露在卵巢高濃度荷爾蒙的時間相對長有關。此外，不曾懷孕、哺乳的女性，也是乳癌的較高危險群。

從中醫角度來看，乳房位於肝經及胃經循行之處，其中又更受肝經影響，因為肝主情志，情緒鬱悶，愛發脾氣，都跟肝經有關係。現代人壓力大，乳腺出現結節或所謂的纖維囊腫的人特別多，其實就跟肝氣不舒暢有關。

現代女性壓力大，遇到事情第一時間只能先處理，心情只能延後消化，長期壓抑的結果，造成「肝氣鬱滯，痰阻血瘀，輕則胸脇脹痛，重則血瘀痰阻成為結節」。換句話說，就是肝經運行受阻，容易形成結節。

白雁表示，「痛則不通，通則不痛」，不管是經痛、胸痛，其實都是氣血運行不暢，乳房脹痛就是其中一種，一旦堵塞就容易造成結塊，若長期不疏通，除了會造成乳腺增生，加上免疫力下滑，甚至可能導致乳腺癌。

白雁提醒女性，除了調節心情少生氣之外，平時也要重視疏肝的重要，特別是與伴侶吵架後，別一個人躲起來悶悶不樂，趕快呵護一下自己，按摩一下兩脇外側，把鬱悶之氣疏通開來，傷了心情又傷了身體。

(中時電子報)