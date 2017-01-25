年前入出國人數破13萬 提早出門順旅程
農曆春節連假即將開始，部份民眾趁著年假返台過年或是出國旅遊，桃園機場入、出國人潮將在25日起開始湧現，預報入出境人數超過13萬人，在2月3日將有另一波高峰，人數可能達到14萬2千400人。
根據桃園機場統計預告班機人數，桃園機場25日的入境人數是67,396人次，出境人數是59,862人次，轉機過境是5,448人次，總人數超過13萬人次，是農曆年前入出境人數最多的一天，桃園機場出境大廳一早就湧現出國人潮，機場周邊的交通也是大塞車。
機場公司副總經理但昭璧呼籲民眾，盡量搭乘大眾運輸工具，如果有時間，可以辦理自動通關，節省排隊的時間，另外，根據航空保安規定，鋰電池與行動電源必須隨身攜帶，不能放到隨身行李中。
根據桃園機場預報統計，春節假期單日入、出境人數最多的一天將會是2月3日的14萬2千人，人數較去年同期成長6％。不過，今年的加班機有128個班次，不過光是紅眼班機（0時～6時）就佔12.4％。
(中時)
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