瓦城新品牌登場 時時香誘人「飯醉」

瓦城最新餐飲品牌「時時香」，首創RICE BAR設計，現場時時瀰漫米飯香。(圖／瓦城集團)

瓦城新品牌「時時香RICE BAR」，菜單上跨菜系提供各種下飯中菜。(圖／瓦城集團)

位在台中新光三越中港店的「時時香RICE BAR」，今試營運首日即顯現超高人氣。(圖／瓦城集團)

瓦城泰統集團新創第6個餐飲品牌「時時香RICE BAR」，今(25)日正式進駐全台百貨店王台中新光三越中港店9樓，首度正式對外亮相的「時時香RICE BAR」，標榜以米食文化為核心並結合跨菜系中式料理，以及市場首創的「米吧」(Rice Bar)業態，全力搶攻外食餐飲商機。

「時時香RICE BAR」定位為中價位的米食餐飲品牌，平均客戰價約500至600元，瓦城泰統集團指出，新品牌未來將循「大心」模式，在各大百貨設點。

「時時香RICE BAR」菜單上集結了熱門中式人氣名菜供客人選擇，其中包括有：《3.5杯雞》、《無敵豆酥嫩魚》、《超級麻婆豆腐》、《霸王甘蔗蝦》、《剝皮辣椒燉嫩雞》，以及《煸椒炒牛肉》、《東方乳酪空心菜》、《超級麻婆豆腐》、《阿婆紅燒肉》等菜式。甜品則有《楊枝甘露》、《QQ杏仁豆腐》，以及融合高山烏龍茶香與甘蔗香的《甘蔗四季青茶》。

「時時香RICE BAR」並以全新的米食餐飲型態，提供消費者嚴選優質的多種好米，開幕期間除精選的「越光米」、高纖營養的三色地瓜飯「金玉滿堂」，還有具高營養價值、有著「穀類紅寶石」之稱的「健康紅藜麥」供民眾自由挑選。

為慶祝新品牌登場，瓦城並自即日起至2月28日舉辦多項促銷活動，其中《開幕見面禮 紅包幸運抽》，到店消費滿千元即可抽優惠福利紅包乙份，消費越多紅包抽越多。《推薦最愛天菜 即贈人氣飲品》則是，拍下最愛的十大明星天菜，打卡並上傳至FB個人塗鴨牆，立即獲得特製《柚香鐵觀音》乙杯，每桌兩杯為限。

(工商)