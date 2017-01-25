菲警綁韓商過程粗暴 監視器全錄下

菲國惡警「假辦案真勒索」惡行接連曝光引起撻伐，媒體播出其中一案的監視器錄影畫面，涉案警察在韓國觀光客住處前追人，還一度亮槍威嚇，過程粗暴。

3名來菲律賓打高爾夫球的韓國遊客，去年12月30日在安格利斯市（Angeles City）一座村莊內，被警察以涉及非法網上賭博之名，強行押回警局。韓國遊客在證詞上聲稱被警察毆打，貴重物品及高爾夫球具也被搶走。

ABS-CBN電視台播出監視器的畫面，可見到2輛汽車開到韓國遊客住所前，數名警察下車進入家中，不久後一名韓國遊客倉皇跑出，警察拔槍緊追，這名韓國人逃到死角後被抓到。

由於警察未能出示搜索令及拘捕令，被抓的韓國人極力反抗，但菲警一群人硬把韓國遊客推上車，之後留下一警看守，其他人進入韓國遊客的住處，搬出一箱箱的物品裝入車中。

監視器還拍到一名神秘女子，報導稱她是專為警察物色目標的線人。

媒體報導，友人送了30萬披索（約新台幣21萬元）到警察局，3名韓國遊客才被釋放。受害人均已返回韓國，且不敢再回菲律賓作證，導致菲國警方難以對涉案7名同袍提出刑事控告。

菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）對於警界出現敗類感到痛心與憤怒，承諾不會護短，希望民眾不要對警界喪失信心。

警方表示，此類案件並非所有參與者均為同夥，一些警察可能只是奉命行事，直到東窗事發前都還以為自己參與的是合法勤務。1060125

(中央社)