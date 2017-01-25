失智婦人迷途 熱心菜鳥警護送回家

熱心警護送返家。（葉書宏翻攝）

熱心警護送返家。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局警員鄭偉成、新進警員黃瑞泰首次執行巡邏勤務，發現在於中和區莒光路、中山路三段口一名失智老婦人，員警主動上前關心，經詢問其家裡住址及家人資料，婦人皆不清楚，於是警方先將其帶回所，安撫情緒，並在所內查證身分。

經查詢多筆戶役政資料是為蕭姓老婦人，婦人家人皆無聯絡電話，經詢問她僅知居住於景平路廟口九玄宮附近，隨後細心的鄭員跟黃員便以警車護送，將她帶往九玄宮詢沿路詢問鄰居後，終使得知居住的住處，媳婦對於警方的熱心相當感謝。

(中時)