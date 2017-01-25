中市柳川水岸花都創意花圃競賽結果出爐
柳川景觀工程去年完工後，成為最熱門的拍照景點之一。為讓水岸環境增添綠意，提前為2018台中花博暖身，台中市政府水利局舉辦「水岸花都創意花圃競賽」結果揭曉，水利局長周廷彰頒獎給前3名與優選得獎作品，盼藉由各界的創意打開台中水岸花都的無限想像，也透過產學合作，帶動都市水域營造與公民參與。
學生組前3名為第1名「Green Cortex」、第2名「沰竹居」、第3名「花籠水秀」、優選「林園依岸曲」；社會組前3名分別為第1名「太極-水綠交融花之都」、第2名「秧畦水岸映春花」、第3名「竹光森林」。
水利局邀請亞洲園林協會主席，也是朝陽科技大學景觀及都市設計講座教授的王小璘教授擔任評審主席，與虎尾科技大學文理學院長侯錦雄、中華民國景觀工程商業同業公會全國聯合會理事長李碧峰、台中市景觀工程商業同業公會理事長洪炳申、行政院勞委會全國技能競賽造園景觀職類全國賽裁判張榮杰及市府水利局共同進行作品評選。
水利局長周廷彰表示，此次競賽，兩階段入選團隊均竭盡心力發揮所長，所設計的概念，細微處見巧思，現場實作作品，也令人相當驚艷，每組參賽組別均具有非常棒的設計理念及創意，讓人對於未來都市的水岸環境擁有無限美好想像。
他強調，市府接下來將陸續整治綠川、筏子溪、葫蘆墩圳等重點河川與排水，未來都市水環境營造持續展開，藉由本次活動讓更多人知道水環境的重要性及政府單位的努力，也透過產學合作，帶動都市水域營造與公民參與，為2018年台中世界花博開啟精彩序曲。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。