「紐約早餐女王」魅力不減 持續大放異彩

「紐約炸雞鬆餅」內含厚實雞胸肉，搭配杏桃柳橙抹醬與特製黃芥末醬料，鹹甜風味十足，售價460元。（徐力剛攝）

亞洲限定款餐點「鮮煎蝦餅」以蝦泥、雞蛋與白胡椒製作，外皮佐白芝麻煎製似中式燒餅，鮮蝦內餡口感軟嫩，售價260元。（徐力剛攝）

新品「白花椰起士茄汁煙斗麵」番茄風味濃郁，微辣口感令人難忘，售價460元。（徐力剛攝）

店內人氣王「法式吐司」口感軟嫩，搭配新鮮草莓微酸口感，全球門市開幕至今銷售超過1000萬份。（徐力剛攝）

手工製作「Orange Apricot杏橙水果抹醬」（圖前）塗抹麵包食用，風味絕佳。（徐力剛攝）

Sarabeth's店內裝潢簡約乾淨，特選磚牆裝飾營造廚房氛圍，佔地65坪、96個座位，提供消費者舒適用餐環境。（徐力剛攝）

有「紐約早餐女王」稱號的早餐品牌「Sarabeths」2016年5月首度登台，開幕首月營業額衝出1000萬以上佳績，在台第一仗開出漂亮紅盤。Sarabeths強調提供消費者新鮮食材，不使用乾燥香料葉入菜，近期推出紐約炸雞鬆餅、鮮煎蝦餅、白花椰起士茄汁煙斗麵與店內人氣餐點法式吐司，甜、鹹食雙主力搶攻台灣市場。

餐廳Sarabeths創立於美國紐約，創辦人Sarabeth Levine女士以家傳食譜手工製作「Orange Apricot杏橙水果抹醬」起家，抹醬製作以手工分割水果避免水果瘀傷，不添加果膠製作，一推出即大獲好評;台灣第一間Sarabeths地點選在太平洋SOGO敦化館，店內以白色與木質調為裝潢色系，並提供「全日餐」餐飲服務，想嚐鮮消費者動作要快。

新品「紐約炸雞鬆餅」份量十足，炸雞厚度約1公分夾於鬆餅中，佐以杏桃柳橙抹醬與特製黃芥末醬料，鬆餅加入酪奶製作口感軟嫩，保留雞蛋清香，原味炸雞與芝麻葉特有香氣在口中混合，迸發全新滋味。另一款「白花椰起士茄汁煙斗麵」針對女性消費者設計，特意選用煙斗麵製作，麵體沾附較多醬汁、增添風味，另一方面可直接叉起食用，避免濺出湯汁，優雅又貼心;醬汁加入新鮮番茄、鮮奶油與胡椒提味，帶有胡椒清香與微辣感，撒上Ricotta起士平衡辣度，老少咸宜。

「法式吐司」為Sarabeths人氣餐點，在土司雙面抹上蛋液佐以澄清奶油煎製，隨餐附上進口草莓、加拿大楓糖與特製鹹奶油，甜鹹風味自由搭配，一次雙重滿足。Sarabeths表示，台北敦化SOGO店開幕首月銷售告捷，此次全新菜色預估將帶動2成以上業績成長，並預告桃園中壢SOGO店將於第二季盛大開幕。

(中時)