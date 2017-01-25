葉俊榮赴桃機慰問同仁　高舉雙手過安檢搞笑

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內政部長葉俊榮25日到桃園機場視導，慰勉辛勞的執勤人員。在通過安檢門時，刻意高居雙手配合航警檢查，讓眾人哈哈大笑。（陳麒全攝）

內政部長葉俊榮25日到桃園機場視導，慰勉辛勞的執勤人員。葉俊榮還特別關心護照查驗流程，實地視察護照防偽、按壓指紋等流程。（陳麒全攝）

內政部長葉俊榮與移民署長何榮村體恤春節期間執勤人員犧牲假期，堅守崗位的服務入出境旅客，25日下午前往桃園及松山機場慰勉執勤人員辛勞，親切地與每位同仁握手並頒發春節加菜金。

葉俊榮表示，過年尖峰期間，桃園機場旅客出入每日約12.5萬人次，甚至高達14萬人次，所以航警同仁、證照查驗同仁，都是默默的扮演重要的工作，要做到安全又快速的貼心服務確實是不簡單，因此特地前來慰勉。

葉俊榮還特別關心護照查驗流程，實地視察護照防偽、按壓指紋等流程，並在通過安檢門時，刻意高居雙手配合航警檢查，讓眾人哈哈大笑。

移民署長何榮村表示，每年的農曆春節連續假期都是入出國的疏運高峰期，許多國人會利用春節期間攜家帶眷出國旅遊，今年春節從除夕至大年初五長達6天，為維護優質通關品質並確保國境安全，移民署將會加派人力協助旅客通關，搭配全國64座自動查驗通關系統，將可有效紓解通關排隊人潮。

(中時)