電腦伺服器掛點 漢堡機場空中交通混亂

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德國北部漢堡國際機場的電腦伺服器出現問題，導致空中交通混亂。

美聯社報導，機場發言人尼麥爾（Janet Niemeye）說，今天上午8時56分起必須取消所有飛航約30分鐘，但機場部分區域已恢復運作。

尼麥爾說，由於航班積壓，旅客料將持續面臨班機延誤的問題。她還說，技術人員頂著龐大壓力，試圖讓所有伺服器恢復正常。

尼麥爾說，這項技術問題最可能是電腦連夜工作所導致。

漢堡機場是德國第5大機場。（譯者：中央社劉文瑜）1060125

(中央社)