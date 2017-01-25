總統走春行程滿檔 年初一回老家發紅包

我要評比

農曆新年將至，總統蔡英文今年將首度以總統身分，回到屏東故鄉發紅包；根據總統府規劃，蔡總統過年期間行程滿檔，南北走透透。

總統府日前公布春節一元紅包，封面為金蛋內有一隻彩色公雞，紅包設計成摺起來後可以成為立體三角形，代表「起家」的意義，總統蔡英文在春節期間將發送給民眾。

總統府今天公布蔡總統春節行程，根據府方規劃，蔡總統大年初一上午將回屏東車城福安宮及楓港老家發紅包；大年初一下午，轉往嘉義朴子配天宮、台南安平開台天后宮、高雄楠梓元帥廟、高雄岡山壽天宮。

大年初二，蔡總統將走訪台北關渡宮、新北接雲寺；初二下午轉赴新竹縣義民廟、新竹市香山天后宮、苗栗頭份義民廟。

大年初三，蔡總統重點擺在中台灣。她上午走訪台中豐原慈濟宮、彰化溪湖福安宮；下午赴雲林北港朝天宮、嘉義市地藏庵。大年初四，總統府目前規劃，蔡總統將走訪中壢仁海宮。1060125

(中央社)