林全盼收容人1人1床 保障權益

行政院長林全今天到台北監獄視察管理與收容人現況時指出，已跟法務部討論，盼收容人可以1人1床，保障他們的人身權益。

林全今天下午在法務部長邱太三陪同，視察法務部矯正署台北監獄，了解監所管理狀況與收容人現況時表示，看到監所設施改善，他跟部長邱太三說，至少要做到每個人1張床，這是國民應有的基本權益。

他指出，讓收容人在監所裡面獲得合理基本生活，雖然不能獲得自由，但要給大家各位矯正機會、沉澱機會及再出發的機會，這個基本權利不能沒有，因為如果沒有，對他們也是一個折磨。

林全表示，收容人犯錯，到監所沉澱改變再出發，希望收容人學到自己有興趣的事，再回到社會貢獻一己之力，在資源分配上，監所往往被忽略，希望法務部能夠多在監所放一些資源，用更現代化方式管理，幫受刑人重返社會。1060125

(中央社)