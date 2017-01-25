穆迪預測菲去年成長破7% 菲表歡迎

穆迪分析公司（Moody’s Analytics Inc．）預測菲國去年經濟成長超過7%，馬拉坎南宮對此表示歡迎。

穆迪公司（Moody’s Corp．）旗下的穆迪分析公司，最近在1份報告中把菲國2016年第4季經濟成長預測值，從原先的7.1%調升至7.2%，2016年全年經濟成長預測值則為7.05%。

馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天在廣播節目中說，「穆迪最新報告對菲國經濟成長的預測，比政府自己預測的6%至7%還高，我們對此表示歡迎。」

穆迪分析公司的報告指出，在民間消費以及投資快速成長的情況下，內需仍將是菲國經濟的成長引擎。此外，全球需求近月來出現回升，菲國出口表現也連帶受益。

阿貝拉表示，政府將繼續擴大基礎建設開支、創造更多就業機會、削減經商成本，並減少赤貧率，讓菲國經濟成長氣勢獲得延續。

他說，「杜特蒂總統的經濟立場非常明確且一貫，那就是經濟成長不只要有永續性，還要有包容性，成長果實必須雨露均霑。」1060125

(中央社)