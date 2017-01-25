工作過勞 最怕胡亂進補(達志)

又忙又累，一放假就想好好補一補？千萬不要盲目亂補。

現代人工作忙碌，不得不熬夜加班，睡眠不足還要靠咖啡提神，長期過勞造成身體虛弱，動不動就感冒，休假進補卻又上火、冒痘。養生專家白雁指出，長期過勞，氣血又堵又虛，擅自進補可能造成身體負擔，從氣血開始調理，才是循序漸進、重建體質的適當方式。

人一過勞，就會有氣虛、血虛、腎虛、肝鬱等各種狀況。白雁指出，想用食補、藥補來恢復元氣，必須透過醫師對症下藥，否則胡亂進補，可能會補出上火、心煩、失眠、厭食、便秘、月經不調等問題。舉例來說，大家都知道人參好，但過度虛弱，或因為過勞上火的人，吃了人參可能反而失眠或燥熱，導致身體更加耗損。

白雁分析，身體過勞時，體力衰弱，元氣無法運行，血循環差，身體各方面都瘀堵。這時候胡亂進補，容易會造成反效果，尤其過勞的人，容易肝火過旺，還沒適當疏泄就進補，有的人一喝完人蔘雞湯就雙眼赤紅。

這時候除了充足的睡眠，也可以靠練氣功補氣。氣行則血行，氣血行，則百病除，氣血行，才能百病除的意思是，必須先讓身體的元氣旺盛起來，才能有活血化瘀的能力，疏通全身的瘀堵，排出不當的邪火，養分也才進得來。

那什麼功法最能補氣、活血化瘀呢？白雁提到，在道家密傳的功法中，有一套源自華山全真派的漾氣回春，從腰部開始帶動全身，左右微微轉動，搭配一腳實，一腳虛，練習不到10分鐘，很多人就會哈欠連連，全身放鬆，感受元氣補養的鬆柔感。

許多學員練習後，氣血逐漸旺盛，身體素質改善。元氣充沛了，身體器官的供氧也充足，自然體力好，精神好，專注力也大幅提升。

(中時電子報)