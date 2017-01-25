機捷通緝要犯攔截圍捕演練 場面寫實逼真
桃園機場捷運通車在即，為防制不法分子在機場捷運站A12、A13站內犯案後，趁隙脫逃到第一、二航廈內，造成國內、外旅客驚擾、恐慌，25日舉行「機場捷運因案通緝要犯攔截圍捕任務演練」，場面寫實逼真。
演習內容由2名歹徒在站內遭捷運警察隊警網盤查，因拒絕受檢而逃跑，其中1名歹徒當場被制伏，另1名歹徒開始逃竄站內，在逃至二航廈B2層與機場捷運接口處時，順手砍傷1名旅客，並持刀挾持另1名旅客，航警局在收到通報後，立即通報桃機公司派遣消防人員及保全人進行救護及疏導工作，警網趕到現場先後，先對歹徒溫情喊話「快過年了，想想你爸爸媽媽」，但歹徒情緒不穩狂叫「我不管！我不管」，員警趁機上前壓制，完成上銬搜身，場面寫實逼真。
航警表示，透過模擬演練，可以提升執勤員警對案件應變及圍捕歹徒之現場處置能力，熟稔各項職責分工及執勤要領，以確保旅客之生命、財產安全，也籍著演習與桃園巿政府警察局捷運警察隊、臺灣桃園國際機場股份有限公司、桃園大眾捷運股份有限公司等相關單位配合演練，提升各相關單位之橫向聯繫，縮短案件之處理時間，提升安全維護層次。
(中時)
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