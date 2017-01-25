鋒菲戀越愛越濃 王菲忘情吻了謝霆鋒

王菲被直擊在候機室獻吻男友。（取自微博）

鋒菲戀越愛越濃。（取自微博）

王菲、謝霆鋒自世紀復合算起，已交往2年多，感情越來越甜蜜。去年王菲在上海舉辦《幻樂一場》，謝霆鋒親自監督團隊，兩人無論感情工作都合作無間，日前還被網友直擊王菲在候機室甜吻男友，令人好奇何時好事近？

王菲與謝霆鋒交往越久，感情越濃，今晚謝霆鋒將出席香港活動，被網友直擊王菲也愛相隨，兩人在候機室內有說有笑，最後王菲更情不自禁地獻吻男友，好感情羨煞眾人。

(中時電子報)