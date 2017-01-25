時隔19年日本出身橫綱 30歲稀勢之里大器晚成

日本相撲力士稀勢之里25日正式晉升為第72代橫綱。（共同社/美聯社）

日本相撲力士稀勢之里（本名萩原寬）25日正式晉升為第72代橫綱。日本相撲界多年來都是外國橫綱的天下，稀勢之里是自1998年第3代若乃花晉升橫綱之後，時隔19年的首位日本出身的橫綱。

大關稀勢之里在22日閉幕的大相撲初場所中，以14勝1敗的成績奪得首度的優勝，去年1年他也贏得最多場勝利。日本相撲協會25日在兩國國技館召開臨時理事會，一致決定讓稀勢之里晉升橫綱。

稀勢之里在傳達儀式中被告知佳音時說：「恭謹接受，將專心致志，不辱橫綱之名。」隨後他在東京召開的記者會上表示，「為了要向一直支持自己的鄉親們報恩，希望能變得更強，更加成長，成為受人尊敬的橫綱。」他還強調，下個場所也要爭取優勝。

今年30歲的稀勢之里出身茨城縣牛久市，師承田子之浦親方(前幕內力士隆之鶴) ，15歲時以鳴戶部屋的弟子身分首登土俵。18歲3個月時新入幕，當時年紀之輕僅次前相撲橫綱貴乃花。

但他大器晚成，從初登土俵到現在滿30歲又6個月，花了15年時間才如願晉升橫綱。 稀勢之里27日將在東京的明治神宮展示雲龍型的橫綱首登土俵雄姿。

相撲界上一位日本出身的橫綱是1998年晉升橫綱的第3代若乃花，之後的武藏丸、朝青龍、白鵬、日馬富士、鶴龍都是夏威夷、蒙古出身的橫綱。

從今年3月的春場所起，將出現4位橫綱（白鵬、日馬富士、鶴龍、稀勢之里）同時出賽的盛況，這也是17年來僅見，讓相撲迷們十分期待。

(中時)