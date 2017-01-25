皮膚暗沉　因為大姨媽不開心

(達志)

月經不順，到底要不要在意？女人每個月都要跟月經打交道，來的時候累，腰痠肚子痛，雙腳又沒力，更糟糕的是皮膚暗沉，見不了人。養生專家白雁表示，規律順暢的月經，是女人青春美麗的要訣，一個女人內在氣血充盈，月經來得舒服，自然容光煥發。

規律的月經，不僅是女性生殖器官發育正常和功能健全的表現，更是一個女人內在氣血充盈的展現。年輕女孩氣血飽滿天生麗質，不化妝都容光煥發，但是人過中年，會發現有的女人老得快，有的女人卻彷彿凍齡了，這不是擦了多貴的保養品會有的差別，而是氣血在一個女人身上起的作用。

白雁說明，婦科病是典型的從能量質變到功能質變，最後到器官質變的例子。很多有婦科毛病的人一開始是明顯氣虛，腰痠背痛、體力不足，容易緊張、抗壓性不高，容易口臭、口渴，總是覺得身體悶悶的、肚子脹脹的；接下來開始月經不調、痛經，月經時間不穩定，一個月來兩次，要不就是完全不來，來的時候明顯經前症候群、身體浮腫，月經量不是過多，就是太少，要不就是有大量血塊，或經後白帶變多，這就是已經到了液化的狀態。

這些婦科毛病如果沒有調理好，下一步便走到固化，就是身體器官質變，開始長東西，像子宮肌瘤、巧克力囊腫、肌線瘤等，更會導致不孕、血崩、貧血、小腹突出、變胖、長斑的問題。不管是乳房的纖維囊腫還是子宮裡的肌瘤，追根究柢都是氣的瘀堵及不通暢，導致身體排毒、排濁不通暢，垃圾堆積。另一個則是血不調，這也是為什麼婦科疾病非常難調理也不容易改善。

除了養成規律、和緩的運動習慣，減少痛經或月經不調的困擾，釋放壓力，調節內分泌，從體質開始調整，是根本解決之道。白雁建議，練習氣功是很好的緩慢有氧運動，除了舒緩經痛、調整荷爾蒙外，重建體內的循環，讓氣血有充足的時間關照到女人獨有的子宮、卵巢，疏通淤堵的角落，促進深層的循環，活化體內，臉部的肌膚自然就有光澤，是一種自然又簡單，呵護自己的好方法。

(中時電子報)